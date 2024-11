Perkuat Layanan Publik, Peruri dan BSrE-BSSN Fokus pada Teknologi Big Data dan AI

jpnn.com, JAKARTA - Peruri dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) mengadakan acara BE TALK bertema Big Data and AI for Digital Government Improvement' di Jakarta, baru-baru ini,

Acara ini fokus pada pemanfaatan teknologi Big Data dan AI untuk memperkuat layanan publik yang lebih responsif dan efisien, sejalan dengan visi pemerintahan digital.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti mengungkapkan, kolaborasi ini mendorong keterpaduan digitalisasi layanan pemerintahan dengan pendekatan user-centric, yang memastikan teknologi benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan inisiatif INA DIGITAL, Peruri berharap dapat menghadirkan layanan publik yang berpusat pada pengguna dan mampu merespons perkembangan teknologi secara dinamis.

Kepala Bidang Tata Kelola BSrE Imam Resti M., menekankan pentingnya sinergi antara mindset berkembang, inovasi, dan kerja tim dalam transformasi digital.

Sementara itu, Chief of DTO Kementerian Kesehatan, Setiaji, membagikan pengalamannya terkait penggunaan data dalam pengambilan keputusan sektor kesehatan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan publik.

Dalam acara ini, INA DIGITAL juga menggarisbawahi pentingnya user experience dalam setiap fitur layanan agar pengguna mudah mengakses dan memahami teknologi yang ada.

Median Yuli Hartanto, Head of Government Digital Solution and Service Digital Peruri, berharap BE TALK menjadi langkah awal optimalisasi teknologi untuk menjawab tantangan digitalisasi layanan publik di masa mendatang.