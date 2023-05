Perluas Kemitraan, Visa dan Paper.id Jalin Kerja sama

jpnn.com, JAKARTA - PT Visa Worldwide Indonesia (Visa Indonesia) dan PT Pakar Digital Global (Paper.id) berkolaborasi, sekaligus menunjuk Paper.id sebagai salah satu mitra penyedia pembayaran bisnis (Business Payment Solution Provider/BPSP) dengan volume transaksi terbesar di Indonesia.

Acara tersebut digelar dalam bentuk panel diskusi bertajuk Accelerate Your Business to New Heights di Hotel Fairmont Jakarta.

Riko Abdurrahman, Presiden Direktur Visa Indonesia, menyatakan Paper.id telah tumbuh menjadi mitra BPSP terbesar Visa berdasarkan transaksi di Indonesia.

"Kami bangga melanjutkan kemitraan dan bertumbuh bersama dalam menyediakan solusi pembayaran untuk berbagai macam usaha dalam negeri. Pengguna platform Paper.id berpeluang untuk semakin mengefisienkan pengeluaran perusahaan, sekaligus bertransaksi dalam jaringan Visa di seluruh dunia, dengan proses-proses yang sederhana dan memanfaatkan sinergi kami secara maksimal. Saya yakin Paper.id dapat tumbuh semakin kuat dan saya berharap kami dapat memperluas kemitraan kami di masa mendatang," ujar Riko.

Sementara, CEO & Co-founder Paper.id, Yosia Sugialam merasa sangat senang atas kepercayaan yang diberikan oleh VISA Indonesia kepada Paper.id sebagai platform pembayaran bisnis mitra BPSP VISA.

"Ini adalah bagian dari rangkaian kerja sama untuk memberikan solusi pembayaran bisnis yang inovatif dan membantu tidak hanya perusahaan korporat, tapi juga UMKM. Kerja sama ini akan sangat memudahkan pelaku usaha menggunakan kartu kredit, karena pasti diterima di mana saja. Cashflow jadi anti macet," jelas Yosia.

Sebagai mitra penyedia BPSP, Paper.id membantu proses pembayaran bisnis pelaku usaha kepada supplier menggunakan kartu kredit dalam jaringan Visa.

Pembayaran ini bisa dilakukan meski supplier/vendor tidak menerima opsi pembayaran kartu kredit ataupun tidak menyediakan mesin EDC.