Permalukan Tottenham Hotspur, Chelsea Mendekati Zona Eropa

jpnn.com, LONDON - Gol Jorginho dari titik putih penalti sudah cukup untuk membawa Chelsea menang 1-0 di markas Tottenham Hotspur, Stadion Tottenham Hotspur, Jumat (5/2) dini hari WIB.

Kemenangan itu mendongkrak The Blues naik ke posisi keenam, atau satu anak tangga di bawah zona Eropa klasemen sementara Premier League dengan koleksi 36 poin.

Sementara buat Spurs hasil itu membuat mereka merosot ke posisi kedelapan dengan 33 poin.

Pasukan Thomas Tuchel memiliki peluang sejak awal pertandingan saat sundulan Timo Werner melebar.

3 - Thomas Tuchel has become the first Chelsea manager to keep clean sheets in each of his first three matches at the club since José Mourinho did so back in August 2004 (also 3). Mantle. pic.twitter.com/irZrKZfhIY — OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2021