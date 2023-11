Pernyataan Promotor Setelah Konser Bring Me The Horizon Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Ravel Entertainment selaku promotor menyampaikan pernyataan setelah konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Jumat (10/11) malam dihentikan.

Pihak promotor memastikan akan bertanggung jawab soal dihentikannya konser Bring Me The Horizon yang membuat penonton kecewa.

"Pihak Ravel Entertainment akan bertanggung jawab atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama. Untuk info selanjutnya akan diumumkan segera. Atas dukungan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih," ungkap pernyataan resmi Ravel Entertainment di Instagram, Sabtu (11/11).

Diketahui, konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Jumat (10/11) malam mendadak dihentikan.

Band asal Inggris itu tiba-tiba menghentikan konser di tengah pertunjukan.

Penampilan Bring Me The Horizon di Jakarta awalnya berjalan sesuai rencana. Ribuan penonton pun bersenang-senang menyaksikan BMTH.

Grup yang dimotori oleh Oliver Sykes itu membuka konser dengan beberapa lagu seperti Can You Feel My Hear, AmEN, Teardrops, Happy Song, The House of Wolves, dan lainnya.

Akan tetapi, pada pertengahan pertunjukan, Bring Me The Horizon seperti mengalami kendala teknis di panggung.