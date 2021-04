Persaingan di Klasemen La Liga Makin Ketat Setelah Barcelona & Atletico Menang

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama memetik kemenangan di pekan ke-31 La Liga.

Barca yang menjamu Getafe di Camp Nou, Jumat (23/4) dini hari WIB, menang 5-2.

Lionel Messi tampil gemilang dalam pertandingan tersebut dengan membuat dua gol dan satu assist. Blaugrana tampil sangat dominan sepanjang laga.

Klub Catalunya tersebut mencatatkan penguasaan bola sebesar 80,5 persen dibanding milik Getafe dengan hanya 19,5 persen.

24 - Lionel Messi ???????? has ended his worst run without scoring vs Getafe at home in #LaLiga (three games in a row), the argentinian player has scored more goals in the competition this term (24) than all of Getafe’s players combined (23). Guarantee@FCBarcelona #BarcaGetafe pic.twitter.com/HJpbeyqsoB — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021