Persiapan Oki Setiana Dewi Menjelang Ramadan, Safari Dakwah Hingga Mengurus Pesantren

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Oki Setiana Dewi bersama para pegiat agama menggelar konferensi yang berisi tentang bagaimana seorang umat memaknai bulan suci Ramadan.

Konferensi inspiratif bertajuk Elevate Your Ramadhan, How To Revive Your Mind, Body & Soul tersebut digelar di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut, Oki Setiana Dewi mengungkapkan persiapan mentalnya menjelang bulan Ramadan.

Kakak Ria Ricis tersebut tengah mempersiapkan diri untuk melakukan Safari Dakwah saat Ramadan.

"Masih tetep sama (seperti tahun lalu), Safari Dakwah dan masih tetap berada di pesantren, akan sibuk dengan menghabiskan waktu di pesantren," kata Oki Setiana Dewi.

Acara konferensi inspiratif ini dihadiri banyak selebritas, mulai dari Irish Bella, Inara, hingga Mona Ratuliu.

Tak hanya itu, acara ini juga kehadiran Ustazah asal Amerika Serikat, Dunia Shuaib.

Pada kesempatan tersebut, Ustazah Dunia Shuaib memberikan pencerahan tentang pentingnya memaafkan, meraih ketenangan hati, dan berserah diri kepada kehendak Allah SWT.