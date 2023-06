Persita Tangerang Launching Tim, Perkenalkan Legenda Timnas Italia

jpnn.com - Persita Tangerang melakukan launching tim yang akan diturunkan pada kompetisi Liga 1 2023/24.

Dalam launching ini, turut diperkenalkan pula jersei klub.

Launching Persita berlangsung di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Senin (26/6/2023) siang WIB.

Pendekar Cisadane -julukan Persita- tampak serius menatap Liga 1 2023/24.

Hal itu dibuktikan dengan menunjuk legenda Timnas Italia, Walter Zenga sebagai The Director of Institutional and Infrastructure Development.

Zenga bukanlah pemain sembarangan ketika masih aktif merumput.

Pria kelahiran Milan itu memiliki 58 caps bersama Timnas Italia. Zenga juga menjadi salah satu legenda klub besar Serie A, Inter Milan.

Kekuatan Persita

Skuad Persita untuk Liga 1 2023/24 merupakan kombinasi nama-nama senior dengan para pemain muda dari tim U-20.