Pertama di Dunia, Komunitas Rainbow Moto Builder Rilis NFT Motor Kampanye Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Komunitas Rainbow Moto Builder merilis Non-Fungible Token atau NFT berupa motor vespa lengkap dengan sespan bergambar wajah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Motor vespa yang menjadi model NFT tersebut dipamerkan di Rumah Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (8/2).

Perwakilan dari Rainbow Moto Builder, Daniel mengatakan peluncuran NFT berupa kendaraan kampanye capres dan cawapres yang akan ada di blockchain metaverse ini merupakan pertama di dunia.

"Pertama di dunia kendaraan kampanye calon presiden dan wakil presiden yang akan ada di blockchain metaverse," kata Daniel.

Seusai diluncurkan hari ini, Daniel mengatakan NFT berwujud motor yang dipakai untuk kampanye Prabowo-Gibran ini bakal bisa diakses di pasar blockchain.

"Ini will be the first dan ini akan bisa teman-teman lihat sebetulnya kualitas NFT-nya seperti apa. Ini persis di sebelah sini. 3D quality-nya is the top quality," kata Daniel.

Penyerahan NFT dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Moto Builder kepada Wakil Bendahara TKN Aryo Djojohadikusumo.

Sementara itu, Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengaku sangat senang dengan vespa kreasi anak bangsa pendukung paslon 02 tersebut.