Pertama di Indonesia, Program untuk Upgrade Karier di Bidang IT

jpnn.com, JAKARTA - Alterra Academy yang juga sering disebut ALTA adalah platform akselerasi karier di bidang IT yang berdiri sejak 2018.

Saat ini Alterra Academy sedang memperluas dampak lewat program baru yang dikhususkan bagi profesional di bidang IT yang telah berpengalaman namun merasa kariernya stagnan.

Program baru itu melengkapi keberhasilan coding bootcamp yang dijalankan selama ini dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 98 persen.

Program baru ini bertujuan membantu alumni untuk mendapatkan karier IT yang lebih baik dengan garansi penempatan kerja.

Tak disangka, program yang telah berjalan sejak Oktober 2020 lalu ini telah berhasil membantu para alumni mendapat kenaikan gaji antara 130% - 300 persen.

Alterra Academy ingin memberikan dampak tidak hanya bagi para fresh graduates atau para career switcher yang ingin memulai karier pertama mereka di bidang IT akan tetapi bagi seluruh professional serta praktisi di bidang IT yang ingin membangun karir dari entry level hingga top management.

“Kami tidak ingin cepat puas dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Kami melihat bahwa permasalahan talent di bidang IT tidak lalu berhenti sampai di situ. Banyak teman-teman IT profesional yang sudah berpengalaman tapi kariernya stagnan, di situ kami melihat kami bisa berkontribusi," ujar David Boy, Chief of Alterra Academy.

Problem dan tantangan ini ditemukan di lapangan oleh team Alterra Academy lewat proses observasi dan interaksi dengan perusahaan serta para talent IT.