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JPNN.com - Entertainment - Film

Pertama Kali Digelar, World Cinema Week Bakal Menayangkan 71 Film Dari 39 Negara

Kamis, 22 September 2022 – 18:37 WIB
Pertama Kali Digelar, World Cinema Week Bakal Menayangkan 71 Film Dari 39 Negara - JPNN.COM
Direktur KlikFilm, Frederica (kiri), Head of Marketing and Content CJ CGV Cinema, Dian Abbas, Festival Director Shandy, Prisia Nasution (ketiga dari kanan), Dwi Sasono, (kedua dari kanan), dan Chicco Kurniawan (kanan), di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - World Cinema Week (WCW) yang diprakarsai oleh Shandy Gasella dan Frederica bakal digelar pada 22 - 30 Oktober 2022. Ini merupakan pertama kalinya WCW terselenggara.

Dipersembahkan oleh KlikFilm, festival film itu bekerja sama dengan jaringan bioskop CGV Cinemas.

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Nantinya, akan tayang di CGV Grand Indonesia, CGV Depok Mall, CGV Bekasi Cyber Park, dan CGV Teras Kota.

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Shandy sebagai Festival Director senang akhirnya WCW bisa hadir dan meramaikan acara perfilman di Indonesia.

World Cinema Week (WCW) yang diprakarsai oleh Shandy Gasella dan Frederica bakal digelar pada 22 - 30 Oktober 2022.

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TAGS   world cinema week  Bioskop  film mancanegara  KlikFilm 

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