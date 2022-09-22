Pertama Kali Digelar, World Cinema Week Bakal Menayangkan 71 Film Dari 39 Negara
Kamis, 22 September 2022 – 18:37 WIB
jpnn.com, JAKARTA - World Cinema Week (WCW) yang diprakarsai oleh Shandy Gasella dan Frederica bakal digelar pada 22 - 30 Oktober 2022. Ini merupakan pertama kalinya WCW terselenggara.
World Cinema Week (WCW) yang diprakarsai oleh Shandy Gasella dan Frederica bakal digelar pada 22 - 30 Oktober 2022.
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