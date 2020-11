Pertama Sejak September 1988, Southampton Pimpin Klasemen Premier League

jpnn.com, SOUTHAMPTON - Southampton mencatat rekor baru usai memukul Newcastle United 2-0 dalam laga pekan kedelapan Premier League di Stadion St. Mary's, Sabtu (7/11) dini hari WIB.

Kemenangan itu membawa Southampton memimpin klasemen untuk pertama kalinya sejak 16 September 1988.

Southampton untuk sementara menggusur Liverpool dari puncak klasemen, sebab meskipun sama-sama mengoleksi 16 poin, The Saints punya keunggulan selisih gol berupa surplus tiga dibandingkan surplus dua milik The Reds.

Absennya mesin gol utama Southampton, Danny Ings, yang harus menepi hingga enam pekan karena cedera lutut, berhasil ditutupi Che Adams dan Stuart Armstrong yang mencetak gol-gol penyokong kemenangan atas Newcastle.

1988 - @SouthamptonFC's 2-0 win over Newcastle has taken them top of the @premierleague table; it's the first time they have topped the top-flight table at the end of a day since September 16th, 1988. Alpine. #SOUNEW pic.twitter.com/D8vOvrs4Su — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2020