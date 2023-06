Pertamina Ajak Generasi Muda Untuk jadi Agen Perubahan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan lingkungan dengan mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan.

Aksi nyata tersebut terangkum dalam kegiatan Pertamina Energizing Your Action, yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/6).

"Kegiatan ini merupakan kampanye Pertamina dalam meningkatkan pemahaman dan menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam isu sustainability," kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Dia mengungkapkan, sebagai perusahaan energi yang menggerakkan hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Pertamina terus berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan.

Adapun implementasi keberlanjutan di antaranya pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi (geothermal), hydrogen, solar PV, baterai, serta sumber energi baru lainnya.

Pertamina juga aktif dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada kegiatan operasionalnya, untuk mendukung upaya pencapaian Net Zero Emission 2060.

"Langkah keberlanjutan yang kami lakukan juga perlu dukungan aksi nyata dari generasi muda dan masyarakat," tambah Nicke.

Dalam sesi talkshow bertajuk "We Are The Forefront of Change", dia menggandeng Putri Tanjung dan Dian Sastrowardoyo sebagai influencer di lingkungan generasi muda, untuk berbagi pandangan mengenai peran strategis generasi muda dalam mendukung perubahan guna memitigasi perubahan iklim.