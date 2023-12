Pertamina Ajak Masyarakat Selamatkan Bumi Lewat Program Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina mengajak masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan bumi, melestarikan lingkungan dan kecintaan bagi sesama manusia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati pada perhelatan Pertamina Eco RunFest 2023 pada Minggu, (26/11).

Selain itu, Dirut Nicke juga menyerahkan bantuan sosial kemanusiaan dan lingkungan.

Dia menjelaskan Pertamina Eco RunFest 2023 yang digelar sebagai rangkaian HUT ke-66 Pertamina yang jatuh pada 10 Desember mendatang.

Pertamina juga menyerahkan seluruh hasil penjualan tiket untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka penyelamatan bumi dan peduli kemanusiaan dalam bentuk program penanaman 4 juta pohon mangrove, Program Desa Energi Berdikari dalam rangka pembangunan renewable energi untuk pemenuhan energi di 67 desa serta pemberian donasi bagi saudara-saudara kita di Palestina.

"Pertamina Eco RunFest 2023 yang baru saja digelar bukan hanya berlari tapi juga bermakna giving back to the planet and humanity," ujar Nicke.

Nicke menuturkan, dengan rampungnya pergelaran lari dan seluruh rangkaian kegiatannya, Pertamina mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).