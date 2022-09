Pertamina Bantu 455 UMKM Binaan Go Global, Ini Strateginya!

jpnn.com, DEN HAAG - Pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk go global merupakan salah satu program pembinaan tertinggi agar UMKM naik kelas.

Ini menjadi salah satu prioritas kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Kementerian BUMN.

Pertamina pun saat ini mencatat 455 UMKM binaannya yang telah go global.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata menyampaikan pihaknya selalu mendorong UMKM Indonesia untuk bisa terus berkembang melalui berbagai program pembinaan.

Harapannya agar UMKM nantinya bisa berkompetisi untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

"BUMN konsisten mengikutsertakan para UMKM Indonesia yang memiliki kualitas produk bagus untuk bisa berpartisipasi dalam pameran di luar negeri, salah satu tujuannya sebagai media promosi bagi produk-produk UMKM kita," ujar Tedi Bharata melalui keterangan yang diterima, Minggu (11/9).

Dalam skemanya, Pertamina telah menyusun langkah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui UMK Academy yang memberikan pembinaan dengan empat tahapan, yakni Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global.

Salah satu UMKM binaan Pertamina yang sudah go global adalah Waroeng Disabilitas Sasirangan asal Balikpapan Kalimantan Timur.