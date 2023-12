Pertamina Borong 34 PROPER Emas, Kepercayaan Investor Makin Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan PT Pertamina memborong 34 PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdampak sangat positif.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, raihan bidang lingkungan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan terhadap BUMN energi itu, terutama dari kalangan investor internasional.

“Dengan predikat lingkungan baik, tentu bisa mendatangkan kepercayaan dunia internasional, termasuk investor,” ujar Tauhid.

Menurut Tauhid, banyaknya anugerah PROPER Emas yang diterima Pertamina, memang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan.

Terlebih, sebelumnya Pertamina juga berhasil menduduki peringkat pertama dunia Environmental, Social and Governance (ESG) untuk kategori perusahaan migas.

Para investor internasional akan semakin melirik Pertamina untuk menanamkan investasinya. Pasalnya, para investor memang sangat care terhadap isu lingkungan. Dengan demikian, dalam berinvestasi pun mereka akan mencari perusahaan yang dinilai peduli terhadap lingkungan.

“Begitu pula sebaliknya. Investor bisa menjauhi suatu perusahaan, meski secara finansial sebenarnya menguntungkan. Penyebabnya, hanya karena perusahaan tersebut dinilai tidak peduli lingkungan,” kata dia.

Mengapa? Karena dengan berinvestasi kepada perusahaan yang peduli lingkungan, juga merupakan cara bagi investor dalam berkontribusi memperbaiki lingkungan.