Pertamina Group Borong 8 Penghargaan Digital Innovation Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Group memborong 8 penghargaan bergengsi dalam The 3rd Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (8/11).

Penghargaan itu diberikan ke Pertamina Group karena sukses melakukan transformasi digital dan inovasi proses bisnis maupun operasional.

Sehingga dapat meningkatkan kinerja, maupun pelayanan ke seluruh mitra bisnis, stakeholder maupun masyarakat Indonesia.

Dari 8 penghargaan tersebut, sebanyak 3 penghargaan diraih Pertamina Persero (Holding), 2 penghargaan diraih Pertamina Hulu Energi (PHE), dan 3 penghargaan diraih PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina saat ini berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengakselerasi pelaksanaan digitalisasi di seluruh lini bisnis Pertamina.

“Digitalisasi ini tidak saja ditujukan untuk mempercepat data analysis namun juga pengambilan keputusan untuk menunjang bisnis perusahaan di era digital saat ini,” ujar Fadjar.

Dia menambahkan, Pertamina Persero dalam kesempatan ini berhasil menyabet penghargaan Best Overall Digital Innovation and Achievement 2023 dan Best Digital GCR and IoT Implementation 2023 in Energy Industry.

“Selain itu, Direktur Utama Nicke Widyawati dinobatkan sebagai Best Chief Executive Officer Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023,” imbuh Fadjar.