Pertamina Patra Niaga Gelar Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat di Integrated Terminal Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menggelar simulasi penanggulangan kondisi darurat di Integrated Terminal (IT) Jakarta - Plumpang pada Kamis (27/6).

Kegiatan ini merupakan agenda berkala yang diadakan untuk meningkatkan awareness mengenai aspek Health, Safety, Security & Environment (HSSE), serta pengelolaan risiko untuk menghadapi potensi bahaya dan penanggulangannya.

Pjs. Area Manager Communicaion, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Muslim Dharmawan menuturkan kegiatan simulasi Organisasi Keadaan Darurat (OKD) di IT Jakarta - Plumpang ini untuk memastikan keandalan sarana dan fasilitas (sarfas) penyaluran BBM, LPG serta prosedur penanggulangan keadaan darurat, yang melibatkan masyarakat dan stakeholders (pemangku kepentingan) terkait.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan seluruh sarfas pendistribusian energi di IT Jakarta dalam kondisi andal serta mengantisipasi kondisi darurat melalui kegiatan simulasi OKD Level 1. Simulasi ini diikuti oleh seluruh komponen pekerja, mitra kerja di IT Jakarta - Plumpang dan Kantor Regional Jawa Bagian Barat yang tergabung dalam Organisasi Keadaan Darurat (OKD) berserta unsur masyarakat sekitar wilayah operasional IT Jakarta - Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan serta stakeholders terkait di Jakarta Utara," ungkap Muslim.

Dalam simulasi OKD ini, Pertamina Patra Niaga menjalankan skenario keadaan darurat yang berpotensi terjadi dalam kondisi nyata.

Kegiatan simulasi di atas dieskalasi ke OKD Level 1 sehingga seluruh proses penanggulangan kondisi darurat di bawah komando Executive General Manager Regional Jawa Bagian Barat selaku Emergency Response Commander (ERC), yang melakukan koordinasi penanganan kondisi emergency dengan Integrated Terminal Manager Jakarta sehingga seluruh proses dapat termonitor dengan baik.

Muslim menambahkan, melalui kegiatan simulasi OKD ini Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan sarfas dan prosedur penanganan kondisi darurat serta menjamin keamanan dan kelancaran distribusi BBM, LPG serta produk Pertamina lainnya kepada masyarakat.

Pertamina juga memastikan keselamatan seluruh pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.