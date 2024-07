Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 2 Penghargaan The International CSR Excellence Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Integrated Terminal Balongan meraih dua penghargaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam ajang The International CSR Excellence Awards 2024, yang digelar oleh The Green Organization di St Paul’s Cathedral, London, Inggris pada Senin (1/7).

Pada ajang tersebut, Integrated Terminal Balongan memenangkan penghargaan sebagai Best Champion on Fuel, Power, and Energy yang mendapatkan Gold Winner Awards Kategori CSR Reports dan Silver Winner Kategori Climate Change dengan mengusung Program DERMAYU (Desa Wisata Pantai Tirta Ayu) melalui paper yang berjudul “The Impact and Commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) for Community-Based Tourism Development in DERMAYU (Tirta Ayu Beach Tourism Village) Program by Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan”.

Area manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Eko Kristiawan mengatakan penghargaan tersebut menegaskan dedikasi Pertamina dalam mendorong perubahan positif berkelanjutan melalui program TJSL di wilayah operasional PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat dalam menumbuhkan langkah inovatif untuk pengembangan masyarakat serta mendukung pencapaian praktik bisnis berkelanjutan.

“Penghargaan yang diterima dari International CSR Excellence Awards 2024 ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan melalui program TJSL, khususnya Program DERMAYU,” tutur Eko.

Program tersebut berawal dari bencana abrasi dan banjir rob yang menimpa pesisir Desa Balongan yang berdampak besar pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan tingkat pengangguran semakin meningkat, terutama di Desa Balongan.

Melihat kondisi tersebut Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan membuat sebuah inovasi berupa Community Based Tourism dalam mengembangkan pariwisata pantai yang melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama.

Pencetusan Program DERMAYU pada 2020 telah memberikan dampak positif secara signifikan dan meluas dalam berbagai dimensi.

“Penghargaan ini menjadi bukti bagaimana kerja keras dan kesabaran para penggerak program dalam meniti pengembangan pariwisata Pantai Tirta Ayu yang tidak hanya berkomitmen memberdayakan kelompok rentan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga responsif terhadap kondisi perubahan iklim yang kian masif merusak lingkungan pesisir,” ungkap Eko.