Pertamina Raih 9 Penghargaan dalam Ajang BCOMSS 2023, Erick Thohir Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berhasil meraih sembilan penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis 9 Maret 2023.

Adapun penghargaan yang diterima Pertamina adalah Best of The Best Sustainability.

Selain itu, Pertamina juga membawa pulang delapan penghargaan lainnya di kategori sustainability dan communications.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dan diterima oleh Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, serta Vice President (VP) Corporate Communications Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dan VP CSR & SMEPP Pertamina Persero Fajriyah Usman.

Ajang BCOMSS 2023 sendiri merupakan ajang yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Kementerian BUMN atas kinerja Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) berkelanjutan dari seluruh korporasi BUMN serta anak perusahaan.



Ajang itu bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa program komunikasi dan TJSL tiap BUMN harus selaras dengan komitmen Kementerian BUMN, agar setiap BUMN mampu terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan kegiatan ini diharapkan program TJSL yang digulirkan BUMN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dia berharap BUMN terus menjaga komunikasi dengan masyarakat, dengan cara keterbukaan.

“Pada BCOMSS salah satu program yang kita challenge adalah sustainability, berkelanjutan,” terang Erick.