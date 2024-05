Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Memajukan Peran Perempuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia.

Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Pertamina Renjana Cita Srikandi yang berlangsung di The Dome Senayan Park, Jakarta pada Sabtu (18/5).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan festival akbar pemberdayaan perempuan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung dan memajukan peran perempuan di berbagai bidang.

Menurut Nicke, kegiatan sesuai dengan tagline Energizing You Elevating Each Other ini bisa menjadi tonggak terciptanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan Indonesia untuk dapat memiliki bekal yang kuat dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Dia berharap melalui Pertamina Renjana Cita Srikandi ini perempuan Indonesia bisa berkomitmen untuk dapat meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi.

"Sehingga dapat menjadikan perempuan Indonesia yang unggul dan berkarakter di tingkat global guna mengoptimalkan peranan perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Nicke dalam keterangan resminya, Senin (20/5).

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menambahkan melalui kegiatan ini Pertamina juga ingin menyampaikan pesan bahwa perusahaan berkomitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya terkait dengan women empowerment.

“Pertamina secara korporasi berkomitmen untuk menjaga secara keberlanjutan terkait dengan lingkungan, sosial kemasyarakatan, juga dengan tata kelola yang baik,” tegas Emma.