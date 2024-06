Pertumbuhan Premi Bruto BRINS Kuartal I-2024 Melesat

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) mengawali 2024 dengan kinerja yang solid. Pada kuartal pertama, BRI Insurance mampu mencatatkan premi bruto sebesar Rp1,02 triliun.

Angka ini tumbuh sebesar 40,49% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023 (Rp724 miliar) secara year on year.

Pertumbuhan premi bruto pada kuartal pertama ini menunjukkan komitmen BRI Insurance dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ritel maupun mikro di Indonesia.

Keberhasilan kinerja BRI Insurance ditandai atas prestasi dari berbagai penghargaan di industri asuransi, maupun untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Sepanjang kuartal pertama 2024, ada 6 penghargaan yang diterima BRINS.

Antara lain Best Public Relation in Expanding Market Segmentation Through Product Innovation and Distribution Channel Optimization (Category General Insurance), Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik BAZNAS RI 2024, Indonesia Best 50 CEO 2024 In General Insurance Category “Employees’ Choice”.

Kemudian, penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Strategy Implementation to Increase Performance Growth (Category General Insurance), Terbaik II Kategori Program Perusahaan Pengembangan UMKM Anak Perusahaan BUMN, Best CEO in Developing Performance Driven Culture - R.Budi Legowo.

Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa BRI Insurance mampu menunjukan kinerjanya di awal tahun 2024 dengan baik khususnya di Industri Asuransi Kerugian.

Vice President Corporate Secretary BRI Insurance Fenti Octaviani mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan baik dari sisi pelayanan terhadap nasabah maupun culture transformasi di internal yang selaras dengan semangat BRI Group.