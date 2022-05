Pesan Jokowi di Buku Tamu Gedung Putih AS Bukan Sembarangan, Penuh Makna, Lihat

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim pesan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden agar datang dalam KTT G20 di Bali.

Pesan itu dituliskan Jokowi saat mengisi buku tamu di Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis (12/5) waktu setempat atau Jumat (13/5) pagi waktu Indonesia.

Saat itu, Presiden Jokowi bersama pemimpin negara-negara ASEAN menghadiri jamuan santap malam dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Presiden Jokowi ketika tiba di Gedung Putih disambut oleh Presiden Biden. Mereka kemudian bersalaman dan berfoto bersama. Kemudian, Jokowi menandatangani buku tamu kenegaraan.

Dalam buku tamu kenegaraan itu, Jokowi menitipkan pesan. Eks gubernur DKI Jakarta itu mengharapkan hubungan ASEAN dengan AS semakin kuat ke depannya.

"Looking forward to a stronger ASEAN-US partnership," tulis Jokowi.

Lalu, Jokowi juga mengajak AS untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada 15 November 2022 mendatang.

"See you in Bali for G20," tulis Jokowi.