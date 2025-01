Petarung Asal BFC Gugun Gusman Sabet Penghargaan The Best Fighter One Pride

jpnn.com - Petarung (fighter) asal Bandung Fighting Club (BFC) Gugun Gusman meraih penghargaan 'the best fighters' pada kejuaraan tarung bebas (mixed martials arts) bertajuk One Pride.

Gugun mampu mengalahkan petarung-petarung yang masuk dalam nominasi malam penghargaan One Pride.

Selain itu, Gugun juga menjadi satu-satunya petarung yang mampu meraih dua gelar sabuk abadi kejuaraan MMA One Pride,

Baca Juga: Jawara Duel XII Berkesempatan Tampil di One Pride MMA

Untuk bisa mendapatkan sabuk abadi, seorang petarung harus mempertahankan tiga kali gelar juara nasional.

"Enggak menyangka dan terkejut juga karena penghargaan ini kan sistem voting, jadi dipilih oleh suporter. Tentunya ini jadi motivasi dan target saya juga bisa go international, dan insya Allah bisa meraih sabuk abadi yang ketiga, bisa hattrick," kata Gugun, Jumat (3/1/2025).

Sementara itu, Ketua Umum Bandung Fighting Club (BFC) Edwin Senjaya mengatakan penghargaan the best fighters One Pride yang diraih oleh Gugun ini sangat membanggakan karena atlet Kota Bandung mampu meraih penghargaan tertinggi di ajang tarung bebas Tanah Air.

"Alhamdulillah untuk pertama kalinya One Pride memberikan award bagi para fighter terbaik di Indonesia. Dari sekian banyak fighter dan juara yang dinilai, alhamdulillah fighter kami dari BFC, Gugun Gusman mendapatkan penghargaan the best fighter One Pride,” kata Edwin.

Dia menambahkan, ini tentunya kabar yang sangat membanggakan karena Gugun sendiri menjadi satu-satunya petarung yang mampu meraih dua kali gelar sabuk abadi.