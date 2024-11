Petrokimia Gresik Berhasil Mempertahankan Gelar Juara Livoli Divisi Utama

jpnn.com - GRESIK - Tim putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan tim TNI AL pada laga grand final Livoli Divisi Utama 2024 di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Jumat (22/11) malam.

Dalam laga itu, Tim putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia mengalahkan TNI AL dengan 25-19, 25-19, 25-17. Ini gelar ketiga Petrokimia Gresik setelah edisi 2005 dan 2023.

Pada final Livoli Divisi Utama 2023 di GOR Jayabaya, Kediri, Mediol Stiovany Yoku dan kawan-kawan menundukkan TNI AU juga dengan 3-0.

Gelar juara Petrokimia Gresik makin lengkap dengan diraihnya empat penghargaan kategori individual para pemainnya. Adapun gelar itu, ialah most valuable player (pemain terbaik) Mediol Stiovany Yoku, best outside hitter Putri Nurhidayati Agustin, best midlleblocker Shella Bernadetha, dan best setter Ajeng Nur Cahaya.

Sebagai juara, Petrokimia Gresik memperoleh hadiah uang pembinaan sebesar Rp 50 juta. Sementara, TNI AL selaku runner up membawa pulang hadiah Rp 30 juta.

"Alhamdulillah, kami bisa kembali merebut gelar juara. Ini semua berkat kerja sama dan kerja keras seluruh pemain dan ofisial," kata Pelatih Petrokimia Gresik Ayub Hidayat seusai pertandingan.

Menurut Ayub, dukungan suporter juga menjadi penambah motivasi bagi timnya untuk tampil agresif dan solid pada laga grand final ini.

Sejak peluit set pertama dibunyikan, anak-anak Petrokimia bermain menekan lewat servis dan blok yang kuat dari Shella Bernadetha, Mediyoku, Nandita Ayu, dan Dhea Cahya.

Sementara, para pemain TNI AL kesulitan keluar dari tekanan dan seringkali melakukan kesalahan yang berbuah poin bagi lawannya.