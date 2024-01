Piala Asia 2023: China di Bawah Indonesia, Fan Mengamuk, Sebut soal Korupsi

jpnn.com - BEIJING - Timnas China gagal di Piala Asia 2023.

Bergabung bersama tuan rumah Qatar, Tajikistan, dan Lebanon di Grup A, China hanya meraih poin dua hasil dua kali imbang (vs Tajikistan dan vs Lebanon) dan satu kali kalah (0-1 vs Qatar).

Dalam tiga pertandingan di grup, China tak mampu mencetak sebiji gol pun.

China mengakhiri persaingan Grup A di posisi ketiga.

China tak mungkin lulus ke 16 Besar.

Posisi China di klasemen peringkat ketiga terbaik (empat terbaik peringkat ketiga berhak ke 16 Besar) saat ini berada di bawah Timnas Indonesia.