Pilih Move On dari Kisruh dengan Kaesang, Meilia Lau: Saya Hanya Mengungkapkan Kebenaran, Harga Diri & Etika

jpnn.com, JAKARTA - Meilia Lau kembali mencurahkan isi hatinya terkait permasalahan putrinya, Felicia Tissue dengan Kaesang Pangarep.

Ibu tiga anak ini menyiratkan ingin menyudahi semua konflik dan memilih move on. Dia mengakui tidak mudah melakukannya, namun itu dirasa menjadi jalan terbaik.

“Sometime’s is very hard to move on, but once you move on you’ll realize it was the best decision you’ve ever made. (Terkadang sulit untuk move on, tapi sekali Anda bisa move on, Anda akan sadar itu adalah keputusan terbaik yang sudah Anda buat),” tulis Meilia lewat akunnya di Instagram, Selasa (16/3).

Dia juga menjelaskan sejak kasus putrinya ramai diperbincangkan, Meilia sengaja membuka akun Instagram miliknya untuk umum, yang sebelumnya dibuat pribadi.

Tujuannya untuk menyuarakan isi hati seorang ibu yang terluka atas apa yang menimpa Felicia.

"Tidak berkeinginan popularitas atau apa pun yang bersifat memanfaatkan suasana. Karena ini semua sebagai curahan hati saya yang paling dalam. Sebagai ibu yang melahirkan anaknya dan selalu mendampingi anak saya dalam segala hal,” jelasnya.

Dia juga tidak peduli dengan orang-orang yang beranggapan miring tentang dirinya karena sudah mengumbar permasalahan putrinya dengan Kaesang di medsos, hingga mentautkannya ke akun Instagram Presiden Jokowi.

“Saya hanya mengungkapkan kebenaran, harga diri dan etika," tegas Meilia Lau.(chi/jpnn)



