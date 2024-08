Pilkada 2024, NasDem Usung Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah

jpnn.com - JAKARTA - Partai NasDem memutuskan mengusung Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah pada Pilkada Aceh 2024.

Keputusan tersebut diambil oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah mempertimbangkan sejumlah aspek dan aspirasi dari berbagai pihak.

Hal itu diungkap Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8).

“Setelah mendengar, Pak Surya sebagai putra Aceh mendengar aspirasi dari para Abu-abu (istilah adat Aceh untuk orang tua) dan tokoh masyarakat, dan juga setelah mencermati survei, lalu memutuskan untuk mengusung Pak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam pilgub,” kata Willy.

Menurut dia, Provinsi Aceh membutuhkan pemimpin dengan rekam jejak yang sesuai spirit merestorasi "Serambi Makkah". Dia menilai hal tersebut melekat pada sosok Bustami.

Willy pun menekankan Partai NasDem akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai parpol dan elemen masyarakat di Aceh untuk membangun kekuatan menghadapi Pilkada Aceh 2024.

“Soal pasangan, nanti kita akan berkomunikasi dengan partai-partai lain dan tokoh masyarakat untuk melihat best of the best-nya seperti apa. NasDem akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,” katanya. (antara/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: