Pimpinan DPR RI Berharap BDF Perkuat Demokrasi di Tengah Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar Kamis (9/12).

Forum ini diharapkan menjawab tantangan global saat ini soal demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.

’’Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi. Saya berharap BDF semakin memperkuat demokrasi di tengah pandemi,’’ ucap Puan pada Kamis (9/12).

Kementerian Luar Negeri mengambil tema Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice During the Pandemic dalam acara itu.

Lewat forum ini, negara bisa saling belajar dan bertukar pikiran mengenai demokrasi.

’’BDF menjadi wadah bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam berdemokrasi,’’ jelas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat ketua DPR RI ini mengatakan, tantangan demokrasi saat Covid-19 semakin besar.

Menurut Puan, prinsip-prinsip demokrasi semakin sulit diterapkan karena ada pembatasan.