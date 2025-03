Pintu Pro Futures Versi Web Hadir dengan Berbagai Fitur Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all-in-one pertama di Indonesia terus menghadirkan serangkaian inovasi guna meningkatkan pengalaman berinvestasi aset crypto penggunanya.

Per Februari ini, PINTU menghadirkan Pintu Pro Futures versi Web dan penambahan dua fitur inovatif untuk mengakomodir perdagangan derivatif crypto di Pintu Pro Futures yaitu fitur Take Profit (TP)/Stop Loss (SL), dan Share Profit and Loss (PnL).

“Kami memahami kenyamanan trader dengan memberikan ragam pilihan platform dalam berinvestasi produk derivatif crypto. Untuk itu kami hadirkan Pintu Pro Futures versi web untuk para trader agar dapat melakukan desktop trading yang bisa diakses di https://pintu.co.id/pro/id/trade/futures," ujar Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad.

"Pintu Pro Futures versi web ini memiliki berbagai fitur unggulan seperti tampilan trading profesional, indikator margin, kalkulasi margin yang transparan, dashboard yang lengkap, hingga TP/SL. Semua kelengkapan tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi trader untuk mengatur manajemen risiko dalam perdagangan derivatif crypto,” imbuhnya.

Fitur TP di Pintu Pro Futures memungkinkan trader untuk bisa menetapkan harga target di mana posisi mereka akan ditutup secara otomatis untuk mengamankan potensi keuntungan.

Sementara, fitur SL memungkinkan trader menentukan level harga di mana posisi mereka akan ditutup secara otomatis untuk meminimalisir potensi kerugian.

Fitur kedua adalah Share PnL yakni fitur untuk menunjukkan performa trading pengguna di Pintu Pro Futures yang bisa dibagikan ke banyak channel pilihan seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, X, dan juga dapat diunduh berupa gambar.

“Menentukan level Stop Loss dan Take Profit merupakan komponen yang esensial dari manajemen risiko saat melakukan perdagangan derivatif crypto, selain itu fitur Share PnL memungkinkan trader membagikan performa posisi yang masih terbuka ke berbagai platform, sehingga memberikan transparansi atas strategi trading yang sedang berjalan,” ungkap Iskandar.