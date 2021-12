Politician Academy Menerima Penghargaan Bergengsi, Bonggas Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Politician Academy mendapat kado manis di penghujung tahun berupa Award Best in Trusted Company in Service Excellent, Jumat 17 Desember 2021.

Penghargaan ini diberikan atas prestasi Politician Academy selama tahun 2021 untuk dedikasi dan kerja kerasnya dalam melayani klien-kliennya dengan baik.

Politician Academy yang baru terbentuk di 2017 merupakan Konsultan Politik yang mempunyai visi mendampingi calon-calon Pemimpin Indonesia, Putra-Putri terbaik di daerah untuk menjadi Politisi di Parlemen maupun sebagai Kepala daerah.

Politician Academy juga memiliki misi untuk memberikan literasi politik kepada segenap stakeholeder di Indonesia agar Politik di Indonesia semakin cerdas dan baik.

Selama empat tahun terakhir, Politician Academy telah banyak membantu Caleg dan kandidat Kepala daerah berhasil dalam kontestasi Pemilu di seluruh Indonesia.

Direktur Politician Academy Bonggas Adhi Chandra yang hadir dalam penyerahan Award mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan Award yang diberikan oleh Indonesia Award Magazine.

“Semoga Award ini makin memotivasi Politician Academy untuk membantu lebih banyak Caleg dan Kandidat Kepala Daerah untuk menang dengan cara yang elegan agar dapat menjadi Politisi-politisi yang Cerdas, Amanah dan Berintegritas,” kata Bonggas.

Indonesian Award Magazine sebagai penyelenggara acara ini memberikan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang terpilih dalam acara Award Trends Summit 2021 di Hotel Sultan, Jakarta.