Prancis vs Finlandia 2-0: Antoine Griezmann Samai Rekor Olivier Giroud

jpnn.com, LYON - Timnas Prancis mengandaskan Finlandia 2-0 pada lanjutan fase Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.

Bertanding di Parc Olympique Lyonnais, Rabu (8/9) dini hari WIB, Tim Ayam Jantan unggul berkat dua gol Antoine Griezmann pada menit 25' dan 53'.

Kemenangan ini sekaligus menghapus rangkaian hasil imbang yang didapat Prancis di lima pertandingan sebelumnya.

Jalannya Pertandingan

40 - Antoine Griezmann became the fourth player to score 40 goals for the French national team after Michel Platini, Thierry Henry and Olivier Giroud. Forties. #FRAFIN pic.twitter.com/7e0MXZNBi4 — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2021