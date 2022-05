Premiere Beaute Luncurkan Luminous White Natural Brightening Series & Glow Series Acne Care

jpnn.com, JAKARTA - Première Beauté meluncurkan rangkaian skincare terbarunya yaitu Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products, yang diciptakan khusus untuk kulit cantik alami.

Kedua rangkaian ini mengandung niacinamide dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan 7 ekstrak herbal alami yang mampu meregenerasi kulit dan memancarkan kecantikan alaminya.

Assistant Brand Manager, Première Beauté Vayanadela Murbarani menjelaskan peluncuran ini bertepatan dengan The International Being You Day pada 22 Mei, sebuah hari yang dirayakan secara global untuk mengeksplorasi, menemukan, dan merayakan keunikan setiap individu.

Première Beauté pada momen ini mengkampanyekan semangat #EmbraceNaturalSkin dengan mengajak perempuan Indonesia untuk merayakan keunikan mereka dengan tampil cantik secara natural dengan Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products.

“Luminous White Natural Brightening Series dan Glow Series Acne Care Products diciptakan untuk mendukung Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kami ingin Anda terlihat sehat dengan kulit yang cantik dan alami, karena merayakan kecantikan alami kulit merupakan langkah penting untuk mencintai diri sendiri,” ungkap Vayanadela.

Melansir Medical News Today, banyak studi psikologi membuktikan, mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesehatan mental dan kesejahteraan, menjaga depresi, dan kecemasan.

Menurut health & skincare expert dr Abelina, MM, MARS (MHA), salah satu cara terbaik untuk membuat diri bahagia adalah memfokuskan banyak waktu dan perhatian pada tubuh kita.

Dengan memfokuskan diri pada tubuh kita maka akan langsung mengetahui apa yang dibutuhkan agar diri kita bahagia. dr Abelina menganjurkan untuk merawat kecantikan kulit dengan produk skincare yang menjaga kecantikan alami kulit.