PREP Perkenalkan Lagu Baru 'One Day At A Time'

jpnn.com, LONDON - Band asal London, PREP kembali hadir dengan lagu terbaru yang berjudul One Day At A Time.

Lagu tersebut menggambungkan unsur R&B kontemporer, elektronika, dan synth-pop dari tahun 70-an sampai 80an.

Vokalis PREP, Tom Havelock mengatakan One Day At A Time adalah lagu mengenai seseorang yang ingin move on dari sebuah situasi.

"Dia pun masih belum yakin apakah dirinya ingin meninggalkan situasi tersebut," kata Tom Havelock.

Guillaume Jambel selaku drummer PREP menjelaskan, pihaknya menginginkan sebuah lagu dengan chorus yang terdengar berbeda.

Dalam bayangannya, lagu tersebut enak untuk didengarkan ketika sedang berjalan-jalan di tengah kota dibandingkan sebuah lagu yang harus bisa dinyanyikan bersama.

"Setelah kami mendapatkan vibe tersebut kami langsung tahu kalau hasilnya akan bagus, lalu sisanya adalah proses untuk bisa mencari tau apa yang saling cocok. Akhirnya lagu ini menjadi sebuah lagu soundtrack musim panas yang keren," bebernya.

PREP terdiri dari vokalis Tom Havelock, keyboardist Llywelyn ap Myrddin, drummer Guillaume Jambel, dan produser musik Dan Radclyffe.