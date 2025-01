Prilly Latuconsina dan Omara Esteghlal Pacaran, Bagikan Momen Liburan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina dikabarkan tengah berpacaran dengan aktor Omara Esteghlal.

Kabar tersebut kini jadi perbincangan netizen, khususnya fan di media sosial.

Melalui akun miliknya di Instagram, Prilly Latuconsina membagikan momen liburan dengan Omara Esteghlal.

Sejoli tersebut berlibur selama 10 hari ke luar negeri, salah satunya mengunjungi Kamboja.

"Lika-liku backpacking 10 hari! So where to next?" ungkap Prilly Latuconsina.

Dalam unggahan tersebut, pemain film Danur itu menyertakan beberapa pose Omara Esteghlal.

Prilly Latuconsina juga memperlihatkan Omara Esteghlal memakai kaus berwarna orange dengan tulisan Tahanan Prilly since 2011.

Tidak hanya itu, Omara Esteghlal juga memamerkan foto yang sama melalui akun miliknya di Instagram.