Prilly Latuconsina Makan Malam Bareng Mesut Ozil, Netizen Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Prilly Latuconsina menjadi salah satu selebritas yang ikut makan malam bersama pesepak bola, Mesut Ozil.

Momen dinner bareng Mesut Ozil tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam foto tersebut, Prilly Latuconsina yang memakai jas hitam tampak berdiri di samping mantan pemain Real Madrid tersebut.

Pada foto berikut, pemain film Danur itu memperlihatkan beberapa tamu lain yang ikut makan malam bersama Mesut Ozil.

"Thank you for having me over for a lonely evening, baru saja dari Turki eh sekarang dinner bareng," ungkap Prilly Latuconsina, Jumat (27/5).

Foto Prilly Latuconsina makan malam bersama Mesut Ozil itu spontan membuat netizen di media sosial heboh.

Pesepak bola Mesut Ozil memang tengah berada di Jakarta.

Pemain timnas Jerman itu datang untuk sejumlah agenda, salah satunya merilis produk kolaborasinya besama Concave.