Prodi Hubungan Internasional President University Paling Diminati, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Program studi (prodi) Hubungan Inernasional atau International Relations Study Program (IRSP) President University paling diminati calon mahasiswa.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan President University Dr. Mohammad Syafi'i Anwar mengemukakan meskipun kampus swasta, tetapi relatif dari segi prestasi akademik, tridharma dosen, dan juga non-akademik mahasiswa IRSP kerap masuk daftar teratas di antara hampir tujuh lebih program studi hubungan internasional di Indonesia.

"Animo ini juga tak lepas dari keunggulan Presiden University sendiri, yang kalau diringkas adalah IMPACT (I: International, M: Medium of Instruction is English, P: Portfolio building, A: Absolute worth of money, C: Culture, T: Three Years of study," kata Syafi'i, di Jakarta, Rabu (29/1).

Menurutnya, dengan bekal IMPACT tersebut dan ditunjang metode ajar yang adaptif mengikuti tren perkembangan zaman membuat prodi hubungan inernasional President University ini digandrungi masyarakat.

Terlebih lagi, tenaga pengajar di prodi ini mayoritas merupakan tokoh terkemuka di bidangnya,, seperti mantan menteri dan konsulat, pengusaha hingga dosen dari luar negeri atau paling tidak dosen yang merupakan lulusan dari kampus luar negeri.

"Kami merancang metode perkuliahan seluruhnya menggunakan bahasa inggris dengan kurikulum 3 tahun lulus. Hal ini untuk mengakomodasi pengalaman belajar yang efisien melalui pembelajaran teoritis selama dua tahun di kelas dan 1 tahun sebelum lulus praktik langsung di lapangan (magang). Selain itu, para dosen merupakan tokoh terkemuka di bidangnya, sehingga bisa menambah background keilmuan mahasiswa dengan berbagai macam skill.

Muhammad Sigit Andhi Rahman, Ph.D., dosen dan Guru Besar Hubungan Internasional President University menambahkan, prodi hubungan internaisonal ini lulusannya memiliki kemampuan bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Perancis

Jadi, ujarnya kampus di Indonesia yang benar-benar punya kelas internasional untuk jurusan hubungan internasional itu hanya sedikit, mungkin kurang dari 10 saja.