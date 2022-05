Produk HHBK Perhutani Tembus Pasar Asia dan Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Perum Perhutani menembus pasar Asia, yakni India, Pakistan, Turki, Vietnam, UEA.

Pada 2022 meluas ke negara Eropa, seperti Portugal dan Italy melalui penjualan langsung yang didukung aplikasi Penjualan Online Toko Perhutani (POTP).

Atas keberhasilan tersebut, Perhutani meraih penghargaan dari Markplus, Inc dalam ajang BUMN Entreprenurial Marketers Awards 2022.

Dalam ajang tersebut, Perhutani mendapat penghargaan Silver Winner untuk The Most Promising Company In Tactical Marketing kategori Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sukasno mengungkapkan Gum Rosin, Terpentin, dan Drivat memiliki kontribusi pendapatan untuk Perhutani lebih dari 40% dari total pendapatan perusahaan.

"Kami ingin menyediakan kemudahan pelayanan bagi pelanggan dalam memperoleh produk kehutanan berkualitas dengan cepat, jaminan ketersediaan barang dan aman dalam pembayaran, dikelola secara lestari dan berkelanjutan," kata Sukasno, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).

Baca Juga: Perhutani Gandeng Pertamina untuk Kejar Target Zero Emission BUMN

Sukasno menuturkan bahwa Direct selling Gum Rosin Perhutani menciptakan saluran pembelian langsung yang mudah diakses dan memiliki jangkauan luas, diperkuat Layanan contact centre dan digital campaign.

Selain itu, penentuan harga jual sesuai dinamika pasar dengan kualitas terbaik bersertifikat sesuai kebutuhan melalaui proses yang cepat, transparan, dan terjamin secara daring.