Produksi Program 'My Stage', AfreecaTV Hadirkan Artis K-Pop

jpnn.com, JAKARTA - Pada awal 2024 ini, AfreecaTV telah mengumumkan akan memproduksi siaran musik berjudul My Stage.

Menariknya, siaran musik My Stage bakal menampilkan artis-artis K-pop kenamaan.

My Stage berbeda dari siaran musik yang sudah ada sebab, siaran ini memungkinkan para artis untuk merencanakan panggung sendiri.

Artis atau musisi bisa berpartisipasi dalam keseluruhan proses mulai dari pengarahan hingga penampilan, dan juga menampilkan sinematografi yang menyerupai video musik, yang berlawanan dengan panggung siaran musik konvensional.

My Stage diharapkan dapat menyajikan pertunjukan berkualitas tinggi dengan keterlibatan tim produksi konser artis internasional, tim video musik, dan tim aransemen, termasuk partisipasi dari artis-artis seperti Sum 41, THE 1975, Lukas Graham, Jess Glynne, Nothing But Thieves, dan lainnya.

Program tersebut bertujuan untuk menawarkan panggung yang unik dan imersif, berbeda dari siaran musik konvensional.

My Stage memiliki keistimewaan dengan memungkinkan para artis menciptakan panggung sesuai yang ingin ditunjukkan kepada para penggemar.

Siaran tersebut juga menyediakan konten yang beragam, seperti berbagai video 4K one-take yang didedikasikan kepada setiap artis yang tampil.