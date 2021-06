Produseri Album Religi, Ucie Nurul: Ini Tantangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ucie Nurul melebarkan sayap kariernya menjadi produser musik.

Personel Elfa's Singer itu menangani mini album religi milik Endang Dwi Amperawati.

"Ini pertama kali banget. Biasanya aku yang diurusin orang," kata Ucie di Jakarta, baru-baru ini.

Pesohor kelahiran 23 Mei 1973 itu mengakui bahwa dirinya butuh terobosan baru dalam kariernya.

"Mencari tantangan baru saja," ujar pemilik album The Story of My Life itu.

Keinginan Ucie itu berbanding lurus dengan Niat Endang Dwi Amperawati untuk terjun ke industri musik religi.

Pemilik nama asli Laxmi Nurul Suci itu menyiapkan dua lagu untuk Endang dalam mini album tersebut.

"Februari dia mau rekaman dan minta aku latih. Terus aku bikini lagu juga," tutur Ucie.