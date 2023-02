Promo JSM Alfamart, Tanggal Tua Banyak Diskon, Berlaku Seminggu

jpnn.com, JAKARTA - Promo spesial mingguan JSM Alfamart kembali hadir selama tujuh hari untuk periode 24 Februari-3 Maret 2023.

Dipantau dari katalog resmi Alfamart, ada berbagai promo menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan sikecil, dan masih banyak lagi.

Harga beras premium merek Raja Platinum ukuran lima kilogram dibanderol Rp 58.900 dari harga Rp 64 ribu per pack.

Namun, jika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit BNI mendapatkan potongan harga menjadi Rp 53.500 per pack.

Selain itu, Alfamart menghadirkan berbagai macam promo menarik minyak goreng, di antaranya merek Fortune, Sovia, Tropical, dan Sania.

Rerata harga minyak goreng dibanderol Rp 13.500 - Rp 34.900 per pouch ukuran dua liter, sementara pembayaran menggunakan GoPay mendapatkan tambahan diskon.

Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, Alfamart menghadirkan berbagai macam promo menarik, di antaranya sirup, biskuit, dan wafer.

Keju Kraft ukuran 160 gram all in 1 dibanderol Rp 12.900 dari Rp 17.300 per pack, sedangkan Prochiz ukuran 12 slice dibanderol Rp 9.900 dari Rp 13.100.