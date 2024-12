Promo Natal Swiss-Belhotel Pondok Indah, Makan Malam Sepuasnya hingga Ekstra Diskon 5%

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Cafe Restaurant, Swiss-Belhotel Pondok Indah telah menyiapkan promo makan malam sepuasnya untuk warga Jakarta dan sekitarnya untuk menyambut Natal 2024.

Buffet Natal akan berlangsung pada hari Rabu 25 Desember 2024 mendatang di Swiss-Cafe Restaurant, pukul 18:00 – 21:00 termasuk dengan BBQ.

General Manager Dedik Abdillah mengatakan selain menu kreasi lezat, pertunjukan musik hidup akan menemani makan malam bersama keluarga dan kerabat.

Menu-menu yang akan dihadirkan diantaranya; roti, aneka salad, salmon chowder soup, white asparagus and chicken soup, beef roulade, snapper piccata, honey roasted chicken, tumis sayuran segar, gratin potato, nasi goreng, chicken karaage, meatloaf wellington, roasted duck, pasta corner, teppanyaki stall, crepes with ice cream, serta aneka hidangan penutup seperti croquembouche, pudding, buche de noel, panna cotta, fruit short cake, choux and éclair, rocky road Christmas cake, crème brulee, es sago melon, dan mille-feuille.

Tak hanya itu, anak-anak juga bisa bertemu ‘Bernie’, mascot Swiss-Belhotel Internasional nan lucu dan menggemaskan, yang akan berbagi hadiah secara random.

“Bergabunglah dengan kami, menikmati makan malam sepuasnya di Swiss-Cafe Restaurant pukul 18:00 – 21:00 ditemani dengan hiburan oleh musik hidup, dan Bernie bagi-bagi hadiah, dengan harga keluarga Rp 500.000net berlaku untuk 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak, sedangkan harga personal Rp 325.000net per orang," kata Dedik dikutip, Kamis (19/12).

Dedik menambahkan ada tambahan diskon lima persen untuk harga personal dengan pemesanan lebih awal hingga 22 Desember jika anda anggota Swiss-Belexecutive Card.

"Bagi anda yang tidak punya Swiss-Belexecutive Card jangan khawatir, diskon partnership masih berlaku untuk harga personal”, ujar Dedik.