PSS Sleman Tunjuk Pelatih Baru, Selamat Datang!

jpnn.com, JAKARTA - PSS Sleman menunjuk pelatih kepala untuk menangani skuad Super Elang Jawa.

Orang itu ialah Seto Nurdiantoro. Dia akan menggantikan I Putu Gede Swisantoso yang telah berakhir kontraknya.

"Selamat datang kembali ke Bumi Sembada, Coach Seto Nurdiantoro. Mari kembali bersama-sama bahu-membahu menorehkan prestasi tertinggi untuk PSS Sleman!" tulis PSS Sleman dalam lamannya di Instagram resmi klub, Sabtu.

Masih menyambut kedatangan Seto, dalam postingan berikutnya, PSS kembali menuliskan "A new chapter begins today. Welcome to our new head coach, Seto Nurdiantoro".

Seto bukan wajah baru di PSS karena sebelumnya pernah menangani Laskar Sembada pada 2018 hingga 2020, dan mengantarkan tim besutannya promosi ke Liga 1 2019.

Manajemen PSS juga mengumumkan kedatangan Ansyari Lubis sebagai asisten pelatih dan Asep Ardiansyah sebagai pelatih fisik yang akan mendampingi Seto.

Sebelumnya, PSS telah mengakhiri kerja sama dengan tim pelatih dan manajer yang menangani tim ini musim lalu, termasuk I Putu Gede.

Selain Putu, ada Bambang Mariano (manajer tim), Lukman Afif (asisten pelatih), Guntur Cahyo Utomo (asisten pelatih), Fauzal Mubaraq (pelatih kiper), dan terakhir Kartono Pramdhan (pelatih fisik).