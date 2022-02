PSSI Sampaikan Kabar Baik Soal Jordi Amat, Segera Bela Timnas Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - EXCO PSSI Hasani Abdulgani memastikan proses naturalisasi Jordi Amat berjalan cukup baik tanpa kendala berarti.

Hasani yakin Jordi bisa segera membela Timnas Indonesia tanpa terganjal regulasi FIFA.

"Setelah meeting selama dua hari berturut-turut, Federasi (PSSI, red) menyimpulkan proses naturalisasi Jordi Amat tidak ada kendala dan akan diteruskan," tulis Hasani di akun instagram pribadinya.

"Jordi tetap bisa membela timnas karena tidak bertentangan dengan peraturan baru tentang article. 9.2. (Perpindahan Federasi di dalam Regulations Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020," imbuhnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PSSI sempat menanyakan dasar hukum naturalisasi untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh.

Kuasa hukum PSSI awalnya ragu apakah Jordi bisa membela Timnas Indonesia setelah dinaturalisasi.

Kini, dengan adanya pernyataan tegas dari Hasani, Jordi Amat dipastikan bisa mengenakan jersei Garuda di dada apabila proses naturalisasinya telah rampung.

Jordi Amat merupakan salah satu pemain yang masuk gerbong naturalisasi atas permintaan Shin Tae Yong.