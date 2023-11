PT Industri Baterai Indonesia Angkat Reynaldi Istanto jadi Direktur

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Baterai Indonesia, pionir dalam dunia teknologi baterai dan kendaraan listrik mengangkat Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.

Keputusan ini berdasarkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik negara dengan No. SR-452/MBU/08/2023 pada 30 Agustus 2023 tentang Usulan Perubahan Direksi Perseroan dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Industri Baterai Indonesia pada 19 September 2023.

Reynaldi merupakan alumni dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Advanced Master of Globalisation and Development di University of Antwerp, Belgia.

Sebelumnya, Reynaldi merupakan Staf Ahli Menteri BUMN yang dipercaya Erick Thohir untuk memimpin Global Value Chains Working Unit dan Global Relation and Investment Team semasa karirnya di Kementerian BUMN.

Reynaldi juga merupakan Sekretaris Jenderal Penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup Indonesia, yang juga ikut serta menyukseskan Asian Games 2018 sebagai Account Manager pada Communication Department.

"Perubahan susunan direksi pada PT Industri Baterai Indonesia merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan ke depan dan juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kepentingan jangka panjang PT Industri Baterai Indonesia," ujar Muhammad Sabik, Corporate Secretary IBC.

Selain itu, sambung Sabik, penambahan posisi pada jajaran direksi ini juga memungkinkan PT Industri Baterai Indonesia untuk memaksimalkan hubungan antar pemegang saham dan stakeholder PT Industri Baterai Indonesia.

"Serta memperkuat posisi PT Industri Baterai Indonesia dalam menghadapi tantangan industri baterai dan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai saat ini dan masa mendatang," kata Sabik.(chi/jpnn)