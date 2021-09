PT PP Raih Best TJSL Awards 2021

Jumat, 24 September 2021 – 21:12 WIB

jpnn.com, BOROBUDUR - PT PP (Persero) Tbk menerima penghargaan dalam ajang Indonesia TJSL Awards 2021.

Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut diselenggarakan pada Kamis (23/9).

Dalam ajang penghargaan tersebut, PT PP menyabet penghargaan Best TJSL 2021 with Outstanding Community Facilities and Infrastructure Development Program dengan kategori Infrastructures Services.

“PT PP mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Warta Ekonomi yang telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk menerima penghargaan dalam ajang Indonesia TJSL Awards 2021 tersebut. Penghargaan ini diperoleh berkat penyaluran dana TJSL yang cukup signifikan," ujar Corporate Secretary PT PP Yuyus Juarsa.

Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan atas sejumlah program unggulan yang dijalankan oleh PT PP di bidang TJSL.

PT PP berharap bisa terus menjalankan dan meningkatkan program TJSL untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Masih di hari yang sama, PT PP menghadiri undangan rapat konsolidasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa wisata di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).