PT SJV & KAYA.ID Bantu Pelaku UMKM

jpnn.com, BANDUNG - PT Sarana Jabar Ventura (SJV) menggandeng perusahaan bisnis inkubasi UMKM, PT Lumina Kaya Indonesia (KAYA.ID), untuk program pendampingan dan pengembangan UMKM binaannya.

Kali ini SJV memilih PT Zanada Corp Education (merk KIZZ Crunchy) yang berlokasi di Kota Bandung, untuk diberikan dukungan pendanaan dan pendampingan pemasaran.

PT Zanada Corp Education saat ini memproduksi kudapan chips berbasis bahan tempe dengan berbagai rasa.

Direktur Utama SJV Rahmat Fajar menjelaskan bahwa kesulitan UMKM yang utama adalah pendanaan kebutuhan modal kerja.

SJV bisa membantu UMKM, salah satunya lewat skema obligasi konversi yang dimaksudkan untuk lebih memacu UMKM berbentuk badan usaha dengan manajemen yang rapih dan kian berkembang pendapatan maupun keuntungan usahanya.

Namun, kata dia, diperlukan pendampingan pada aspek branding dan pemasaran yang memungkinkan UMKM meraih pangsa pasar lebih luas.

Baca Juga: Jurus Menteri Teten Gandeng Facebook demi Percepat Digitalisasi UMKM

“SJV siap membantu dari sisi pendanaan dan pembiayaan modal kerja lewat skema obligasi konversi. Jadi kami bisa fokus di aspek tersebut untuk mengembangkan UMKM binaan kami. Lalu teman-teman dari Kaya.id bisa mendampingi pada sisi branding dan marketing. Kita harus berpikir dan bertindak out of the box untuk mencapai kinerja yang lebih baik,” ujar Rahmat.

SJV mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta untuk kerjasama dengan merk KIZZ Crunchy yang nantinya bisa dialihkan menjadi equity participation.