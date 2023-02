Puji Kebijakan Kemnaker di Forum CEO Indonesia, Bos Grab: Kami Sangat Terkejut

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata memuji sejumlah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam bidang ketenagakerjaan.

Tidak hanya Bos Grab Indonesia, tetapi Head of External Affair PT Sampoerna Arief Triastika juga memuji Kemnaker pada acara Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia's Manpower di Jakarta, Kamis (9/2).

"Saya memberikan apresiasi kepada Ibu dan Kemnaker karena memberikan perhatian di luar pekerja formal, atau bukan hanya di pekerja formal, terutama saat pandemi Covid-19. Terus terang, kami sangat surprise (terkejut)," kata Ridzki.

Dia menjelaskan pihaknya diundang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Program TKM difokuskan untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital sesuai kebijakan yang diterbitkan Kemnaker.

Hal itu bertujuan untuk membangun ekosistem tenaga kerja digital.

Baca Juga: Sekjen Kemnaker Ungkap Pentingnya Keahlian untuk Hadapi Beratnya Persaingan Global

"Ini sesuai kebijakan kami memberikan akses sebagai pendapatan tambahan untuk jutaan masyarakat, dalam bentuk mitra pengemudi dan UMKM," kata dia.

Fakta lainnya, lanjut Rizki, dari jumlah peningkatan UMKM selama pandemi Covid-19 tersebut, sebanyak 68 persen UMKM yang bergabung berasal dari masyarakat non-perkotaan.