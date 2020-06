Pujian Mbak Sari untuk Strategi Pak Firli Wujudkan New KPK

Jumat, 26 Juni 2020 – 18:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan demi menyelamatkan uang negara.

"Saya apresiasi sikap KPK yang mengedepankan pencegahan korupsi guna menyelamatkan dan meminimalisasi kerugian negara" ujar Sari, Jumat (25/6).

Legislator Partai Golkar itu memiliki sebutan khusus untuk KPK saat ini. Menurutnya, Firli Cs telah membawa KPK pada era baru atau new KPK.

"Saya sebut ini new KPK, new paradigma di era new normal, bahwa pernyataan ketua KPK yang menyebutkan lebih baik menyelamatkan uang negara daripada menangkap seseorang tetapi uangnya sudah hilang merupakan terobosan yang revolusioner," tambah Sari.

Dia meyakini tiga strategi yang dilakukan KPK dengan undang-undang baru akan berdampak positif bukan hanya pada pejabat negara, tetapi juga masyarakat secara luas.

"New KPK ini mempunyai tiga strategi pendekatan yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan yang saya yakini akan memberi dampak positif menekan angka korupsi," ucap politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (25/6) menyatakan bahwa melakukan kajian terhadap program Kartu Prakerja demi mencegah korupsi. Sejauh ini KPK belum menemukan kerugian negara dalam program itu.

"Apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi akan lebih baik kita menyelamatkan uang negara daripada menangkap seseorang tetapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," kata Firli.(fat/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: