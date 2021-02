Pukul Everton, Manchester City Makin Kukuh di Puncak Klasemen

jpnn.com, LIVERPOOL - Manchester City makin kukuh di puncak klasemen Premier League usai menaklukkan Everton 3-1 di Goodison Park, Liverpool, Kamis (18/2) dini hari WIB.

Dengan kemenangan itu, City unggul sepuluh poin dari pesaing terdekat; Manchester United.

Sementara Everton tertahan di posisi ketujuh dengan koleksi 37 poin.

City unggul terlebih dahulu berkat gol Phil Foden pada menit ke-32, sebelum Richarlison menyamakan kedudukan pada menit ke-37.

10 - Manchester City have won their first 10 top-flight matches in 2021, the longest ever winning run by a team from the start of a calendar year in top-flight history. Juggernaut. pic.twitter.com/PYm8XbCD2O — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021