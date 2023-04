Puluhan Film Asia Ramaikan Libur Lebaran, Simak Sinopsisnya Berikut

jpnn.com, JAKARTA - Platform KlikFilm mengisi libur Lebaran tahun ini dengan menghadirkan film-film Tiongkok terbaik dalam Chinese Film Parade.

Puluhan judul film yang akan ditayangkan mulai 1 April 2023, di antaranya 2046, As Tears Go By, Days Of Being Wild, In The Mood For Love, Chungking Express, Fallen Angels.

Kemudian, Project Gotenberg, Mama's Affair, Ranging Fire, Hand Rolled Cigarette, Bodyguards And Assassins, Wu Xia, Cold War, Internal Affair, dan masih banyak judul lainnya.

"Kami menghadirkan film-film terbaik dari negara Asia di bulan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teman mengisi libur Lebaran." kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangannya, Selasa (4/4).

Berikut sinopsis deretan film yang tayang dalam Chinese Film Parade:

Film 2046

Selama beberapa tahun, beberapa wanita masuk ke kehidupan penulis science fiction setelah penulis itu kehilangan wanita yang dia anggap sebagai cinta sejati satu-satunya.

As Tears Go By

Wah adalah anggota geng tingkat menengah yang jatuh cinta pada sepupu cantiknya, tetapi dia juga harus terus melindungi rekan dan sahabatnya dengan temperamen yang mudah berubah, Fly.

Days of Being Wild

Seorang pria berusaha mencari tahu siapa ibu kandungnya setelah wanita yang membesarkannya mengatakan yang sebenarnya.